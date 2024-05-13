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Y2K tigora ラインナイロンパンツ　モノトーン

Kspoon

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Y2K tigora ラインナイロンパンツ　モノトーン
Y2K tigora ラインナイロンパンツ　モノトーン
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商品の詳細

今流行りのY2Kのナイロンパンツです。
ナイロン素材なためこれからの季節に活躍すると思います。
希少なデザインで目立つと思います。

ロゴは出品すると何故か取り消されるので消しております。
ブランドはtigoraです。

裾周り:22cm
股上:32cm
股下:72cm



シルエット···ワイド

カラー···ブラック

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スケータースケーター
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商品の説明

Y2K tigora ラインナイロンパンツ　モノトーン
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