Y2K tigora ラインナイロンパンツ　モノトーン

商品の詳細

今流行りのY2Kのナイロンパンツです。

ナイロン素材なためこれからの季節に活躍すると思います。

希少なデザインで目立つと思います。



ロゴは出品すると何故か取り消されるので消しております。

ブランドはtigoraです。



裾周り:22cm

股上:32cm

股下:72cm







シルエット···ワイド



カラー···ブラック



アディダス

adidas

スリーストライプ

グリーン

緑

ブラウン

アースカラー

ナイロンパンツ

万国タグ

人気カラー

人気デザイン

古着男子

古着女子

ふるだん

ふるじょ

レトロ

90s

レイクレ

たかし

oldstussy

リバースウィーブ

ジャケット

ナイロンジャケット

トラックパンツ

stussy

X-LARGE

FUCT

ラファイエット

undefeated

OnlyNY

NIKESB

supreme

Brixton

burton

dickeis

carhartt

PNBnation

nautica

FUBU

カールカナイ

サンタクルーズ

dime

polarskate

champion

vans

ラルフローレン

ポロスポーツ

トミーヒルフィガー

DC

THRASHER

element

cons

バギーパンツ

ワークパンツ

ペインターパンツ

テーパードパンツ

560

550

シルバータブ

カーゴパンツ

パーカー

トレーナー

オーバーサイズ

XL

XXL

XXXL

L

コーチジャケット

スイングトップ

reverseweave

stance

starter

camber

PROCLUB

timberland

Columbia

TheNorthFace

ミリタリー

デニムジャケット

ボンバージャケット

フリース

フリースジャケット

スウェット

EASTPAK

Tシャツ

ロンT

ct70

レディース

エックスガール

NIKE

銀タグ

パタゴニア

ウィメンズ

カバーオール

フィッシングベスト

ダウンジャケット

ダウンベスト

オールドスケート

OldNike

スケータースケーター

ファッション90s