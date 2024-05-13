  • がーくん 着用 needles トラックパンツ ダークグリーン
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がーくん 着用 needles トラックパンツ ダークグリーン

ニードルス

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がーくん 着用 needles トラックパンツ ダークグリーン
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商品の詳細

needlesのトラックパンツです。
ジップタイプになります。
身長165cm、体重60kgで着用してピッタリサイズでした。

商品の説明

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