  • [Joe Chia] CONTOUR GLIDE ワイドパンツ xxs
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[Joe Chia] CONTOUR GLIDE ワイドパンツ xxs

ヨウジヤマモトプールオム

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[Joe Chia] CONTOUR GLIDE ワイドパンツ xxs
[Joe Chia] CONTOUR GLIDE ワイドパンツ xxs
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商品の詳細

高感度セレクトショップでも取り扱われるJoeChiaのワイドパンツです。
強くテーパードがかかっておりバルーンパンツのようなシルエットが特徴的です。
YohijiYamamotoやCommedesGarconsなどがお好きな方にお勧めです。

サイズは希少なxxsです。かなり大きな作りのブランドなので日本サイズS相当です。
見えないように配置されたウエストゴムで伸縮します。
全体的に状態は良いです。

[ブランド]JoeChia
[モデル]CONTOURGLIDEWAISTBANDWITHHOOK
[サイズ]xxs/日本サイズS相当
ウエスト:72-78cm
股下:63cm
股上:47cm
裾幅:19.5cm
（素人採寸のため、多少の計測誤差はご容赦ください。）
[カラー]ブラック/black
[素材]ウール35%/ポリエステル65%
[付属品]なし
[備考]ベルトループ下に金属製フック

Used品となりますので、ご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。
検品漏れのダメージなどありましてもNC/NRでお願い致します。

#anndemeulemeester#borisbidjansaberi#carolchristianpoell#guidi#paulharnden
#commedesgarcons#yohjiyamamoto#maisonmargiela#rickowens#greglauren

商品の説明

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