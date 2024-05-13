[Joe Chia] CONTOUR GLIDE ワイドパンツ xxs

商品の詳細

高感度セレクトショップでも取り扱われるJoeChiaのワイドパンツです。

強くテーパードがかかっておりバルーンパンツのようなシルエットが特徴的です。

YohijiYamamotoやCommedesGarconsなどがお好きな方にお勧めです。



サイズは希少なxxsです。かなり大きな作りのブランドなので日本サイズS相当です。

見えないように配置されたウエストゴムで伸縮します。

全体的に状態は良いです。



[ブランド]JoeChia

[モデル]CONTOURGLIDEWAISTBANDWITHHOOK

[サイズ]xxs/日本サイズS相当

ウエスト:72-78cm

股下:63cm

股上:47cm

裾幅:19.5cm

（素人採寸のため、多少の計測誤差はご容赦ください。）

[カラー]ブラック/black

[素材]ウール35%/ポリエステル65%

[付属品]なし

[備考]ベルトループ下に金属製フック



Used品となりますので、ご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。

検品漏れのダメージなどありましてもNC/NRでお願い致します。



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