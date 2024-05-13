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Bleached Denim Print Fleece Jacket

シュプリーム

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Bleached Denim Print Fleece Jacket
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商品の詳細

カラー...ブラック
柄・デザイン...その他
ジップ・ボタン...ジップアップ
フード...フードなし
季節感...冬

こちらで購入しましたがサイズが大きくMサイズを購入したので出品しました。
中古を購入して自分は試着しかしておりません。
目立った汚れ等ありませんが、中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

商品の説明

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