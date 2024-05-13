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Bleached Denim Print Fleece Jacket
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￥14720税込
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商品の詳細
カラー...ブラック
柄・デザイン...その他
ジップ・ボタン...ジップアップ
フード...フードなし
季節感...冬
こちらで購入しましたがサイズが大きくMサイズを購入したので出品しました。
中古を購入して自分は試着しかしておりません。
目立った汚れ等ありませんが、中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。
柄・デザイン...その他
ジップ・ボタン...ジップアップ
フード...フードなし
季節感...冬
こちらで購入しましたがサイズが大きくMサイズを購入したので出品しました。
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商品の説明
Supreme The North Face Bleached Denim Print Fleece Jacket (Supreme ...
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supreme Bleached Denim Print Fleece - ブルゾン
新品】S / Bleached Denim Print Fleece Jack - その他
Supreme / The North Face Bleached Denim Print Fleece Jacket
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