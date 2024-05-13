カルネボレンテ Tシャツ

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



お馴染みカルネボレンテのTシャツです。一度か二度着たほどです。



柄・デザイン···無地



カラー···グリーン

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

季節感···夏



首周りに若干のほつれ有り。



神経質な方はご遠慮下さい。