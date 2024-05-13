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カルネボレンテ Tシャツ
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￥2262税込
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商品の詳細
お馴染みカルネボレンテのTシャツです。一度か二度着たほどです。
柄・デザイン···無地
カラー···グリーン
袖丈···半袖
ネック···クルーネック
季節感···夏
首周りに若干のほつれ有り。
神経質な方はご遠慮下さい。
商品の説明
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