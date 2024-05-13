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ドリスヴァンノッテン　長袖シャツ　タイダイ　プリント　ブラック　メンズ　46

ドリスヴァンノッテン

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商品の詳細

【ブランド】
DRIESVANNOTEN/タイダイプリントシャツ

【カラー】
ブラック　マルチ

【サイズ】
表記　46
肩幅　43cm
袖丈　65cm
身幅　52cm
着丈　75cm

【状態】
襟周りに若干の使用感ございます。
その他目立った傷汚れございません。

ドリスヴァンノッテンのコレクションでも印象的な大胆なタイダイ柄がプリントされたシャツです。

ジャケットやコートの下に着ても存在感ございますのでオススメです。

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商品の説明

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