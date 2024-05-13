ドリスヴァンノッテン　長袖シャツ　タイダイ　プリント　ブラック　メンズ　46

商品の詳細

【ブランド】

DRIESVANNOTEN/タイダイプリントシャツ



【カラー】

ブラック マルチ



【サイズ】

表記 46

肩幅 43cm

袖丈 65cm

身幅 52cm

着丈 75cm



【状態】

襟周りに若干の使用感ございます。

その他目立った傷汚れございません。



ドリスヴァンノッテンのコレクションでも印象的な大胆なタイダイ柄がプリントされたシャツです。



ジャケットやコートの下に着ても存在感ございますのでオススメです。



#★えん★のドリスヴァンノッテン

#★えん★の長袖シャツ

カテゴリー分けにて他の商品もご覧いただけます。