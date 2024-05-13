★ Dickiesディッキーズ874ワークパンツ　ダークブラウンブラウン　W32

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ディッキーズ

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商品の詳細

ディッキーズ874ワークパンツです。
Dickies874

カラー:ダークブラウン
シルエット:ストレート

サイズcm(平置き)
ウエスト41
パンツ丈102
股上33
股下72
もも周り27
裾周り22

ウエストはゴールデンサイズの32です。
ウエストに874の表記あり。
製造国はホンデュラス製です。

状態
目立った傷汚れなし

中古品なのでご理解のある方ご購入お願いします。


シルエット···ストレート

カラー···ブラウン

パンツ丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品番号：298

商品の説明

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