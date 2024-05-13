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★ Dickiesディッキーズ874ワークパンツ ダークブラウンブラウン W32
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商品の詳細
ディッキーズ874ワークパンツです。
Dickies874
カラー:ダークブラウン
シルエット:ストレート
サイズcm(平置き)
ウエスト41
パンツ丈102
股上33
股下72
もも周り27
裾周り22
ウエストはゴールデンサイズの32です。
ウエストに874の表記あり。
製造国はホンデュラス製です。
状態
目立った傷汚れなし
中古品なのでご理解のある方ご購入お願いします。
シルエット···ストレート
カラー···ブラウン
パンツ丈···フルレングス
季節感···春、夏、秋、冬
商品番号：298
Dickies874
カラー:ダークブラウン
シルエット:ストレート
サイズcm(平置き)
ウエスト41
パンツ丈102
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もも周り27
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ウエストはゴールデンサイズの32です。
ウエストに874の表記あり。
製造国はホンデュラス製です。
状態
目立った傷汚れなし
中古品なのでご理解のある方ご購入お願いします。
シルエット···ストレート
カラー···ブラウン
パンツ丈···フルレングス
季節感···春、夏、秋、冬
商品番号：298
商品の説明
Dickies ディッキーズ 874 ワークパンツ ダークブラウン Original Work Pants
Dickies/874 Work Pants（ディッキーズ ワークパンツ）ブラウン [a-5115]-US ONLINE SHOP
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