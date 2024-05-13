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DAIWA PIER39 Loose Stretch 6P Mil Pants
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￥7781税込
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商品の詳細
ダイワピアテックスポーツフィッシング
パンツブラック黒
ご覧頂きありがとうございます。
■ご購入の際はプロフィールをご確認下さいませ。
■【ブランド】
DAIWAPIER39
■【表記size】
XLサイズ
■状態
・一般的な古着としての使用感はございますが、特筆するようなダメージなどは見受けられません。
■平置での計測
ウエスト約46cm
腿幅約35cm
裾幅約25cm
全長約106cm
⚠︎素人採寸の為、若干の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。
・カラー：ブラック
・付属品：本体のみ
パンツブラック黒
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■【ブランド】
DAIWAPIER39
■【表記size】
XLサイズ
■状態
・一般的な古着としての使用感はございますが、特筆するようなダメージなどは見受けられません。
■平置での計測
ウエスト約46cm
腿幅約35cm
裾幅約25cm
全長約106cm
⚠︎素人採寸の為、若干の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。
・カラー：ブラック
・付属品：本体のみ
商品の説明
DAIWA PIER39/ ダイワ ピア39】Loose Stretch 6P Mil Pants（その他 ...
DAIWA PIER39 LOOSE STRETCH 6P MIL PANTS | eclipseseal.com
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