Daiwa pier39 Loose Stretch 6P Mil Pants

商品の詳細

ダイワピアテックスポーツフィッシング

パンツブラック黒









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■【ブランド】





DAIWAPIER39





■【表記size】





XLサイズ





■状態





・一般的な古着としての使用感はございますが、特筆するようなダメージなどは見受けられません。





■平置での計測



ウエスト約46cm

腿幅約35cm

裾幅約25cm

全長約106cm

⚠︎素人採寸の為、若干の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。





・カラー：ブラック



・付属品：本体のみ