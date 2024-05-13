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THE NORTH FACE ショートパンツ バーサタイルショーツ
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商品の詳細
1回使用しましたが、色が好みではなかったので出品します。
ノースフェイス
THENORTHFACE
メンズ
ショートパンツ
バーサタイルショーツ
NB42335
柄・デザイン···無地
カラー···ベージュ
パンツ丈···ショート・ひざ上丈
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商品の説明
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