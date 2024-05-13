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キャプテンサンシャイン パンツ
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商品の詳細
柄・デザイン···ストライプ
カラー···ブラック
カラー···ブラック
パンツ丈···フルレングス
素材···コットン
シルエット···ワイド
股上···レギュラー
季節感···春、夏
コットン75%
シルク25%で、肌触り良いです。ダークカラーなので、着心地よくて締まります。
カラー···ブラック
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パンツ丈···フルレングス
素材···コットン
シルエット···ワイド
股上···レギュラー
季節感···春、夏
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商品の説明
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