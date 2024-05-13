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sillage loop wheel circular pants

グラフペーパー

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商品の詳細

染め綿や異素材の混紡など困難とされるテキスタイルに挑戦・開発してきた新内外綿株式会社が発信するブランド「mocT」
そんなmocTとSillageとの共同プロジェクト
吊り編機でじっくり丁寧に時間を掛け編み上げたフレンチテリー
さらに上質になった素材感が唯一無二のスウェットです。

”CIRCULAR”サーキュラーパンツ非常にワイドで円を描くようなシルエットが特徴のSillageを代表するパンツ
ワイドでゆったりとしたシルエットながら急激なテーパードから生まれるドレープがこのパンツの唯一無二の美しさです。
アイコニックな２本のドローコードにストッパーをつけ、履きやすさを提案しています。

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購入時の金額¥32,900

商品の説明

sillage loop wheel circular pants
loop wheel circular pants | Sillage

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Sillage(Yuthanan)×mocT (シラージ(ユナタン)モクティ) 23SS loop wheel circular pants サーキュラーワイドスウェットパンツ

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loop wheel circular pants｜ANYTHING GOES

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NEW ARRIVAL sillage loop wheel circular pants kids-nurie.com

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