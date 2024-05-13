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sillage loop wheel circular pants
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￥11088税込
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商品の詳細
そんなmocTとSillageとの共同プロジェクト
吊り編機でじっくり丁寧に時間を掛け編み上げたフレンチテリー
さらに上質になった素材感が唯一無二のスウェットです。
”CIRCULAR”サーキュラーパンツ非常にワイドで円を描くようなシルエットが特徴のSillageを代表するパンツ
ワイドでゆったりとしたシルエットながら急激なテーパードから生まれるドレープがこのパンツの唯一無二の美しさです。
アイコニックな２本のドローコードにストッパーをつけ、履きやすさを提案しています。
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購入時の金額¥32,900
商品の説明
loop wheel circular pants | Sillage
Sillage(Yuthanan)×mocT (シラージ(ユナタン)モクティ) 23SS loop wheel circular pants サーキュラーワイドスウェットパンツ
loop wheel circular pants｜ANYTHING GOES
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ファッションデザイナー 5日間のみ出品Sillage sillage loop loop ...
Sillage 「ESSENTIAL LOOP WHEEL CIRCULAR PANTS」 スウェットパンツ
Sillage(Yuthanan)×mocT (シラージ(ユナタン)モクティ) 23SS loop wheel circular pants サーキュラーワイドスウェットパンツ
ファッションデザイナー 5日間のみ出品Sillage sillage loop loop ...
NEW ARRIVAL sillage loop wheel circular pants kids-nurie.com
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ファッションデザイナー 5日間のみ出品Sillage sillage loop loop ...
Sillage(Yuthanan)×mocT (シラージ(ユナタン)モクティ) 23SS loop wheel circular pants サーキュラーワイドスウェットパンツ
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ESSENTIAL LOOP WHEEL CIRCULAR PANTS/ボトム/FREE/コットン/GRY/パンツ
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