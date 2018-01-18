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AE ダメージ加工
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商品の詳細
W31黄土色
平置各寸法 素人採寸のため誤差はあるかもしれません
ご理解願います。NCNR
・W43
・股下31
・裾幅30
・全長62
平置各寸法 素人採寸のため誤差はあるかもしれません
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商品の説明
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