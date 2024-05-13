コムドットやまと着用Needles トラックパンツ

商品の詳細

Needlesトラックパンツ

カラー ネイビー

タイプ ナロー

状態 試着程度のためほぼ未使用(倉庫保管のためシワあり)

サイズ : M





※海外輸入品の為、国内正規店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。

生産時期によってタグ位置、布質、革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。

返品などがないように画像での判断お願いします。





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#Needles

カラー···ネイビー