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コムドットやまと着用Needles トラックパンツ
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￥5040税込
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商品の詳細
Needlesトラックパンツ
カラー ネイビー
タイプ ナロー
状態 試着程度のためほぼ未使用(倉庫保管のためシワあり)
サイズ : M
※海外輸入品の為、国内正規店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。
生産時期によってタグ位置、布質、革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。
国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。
返品などがないように画像での判断お願いします。
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#Needles
カラー···ネイビー
カラー ネイビー
タイプ ナロー
状態 試着程度のためほぼ未使用(倉庫保管のためシワあり)
サイズ : M
※海外輸入品の為、国内正規店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。
生産時期によってタグ位置、布質、革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。
国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。
返品などがないように画像での判断お願いします。
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#Needles
カラー···ネイビー
商品の説明
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