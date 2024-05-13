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パタゴニア メンズ ウェーブフェアラー ボードショーツ ブラック 29 黒
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商品の詳細
2013年パタゴニアメンズフェーブフェアラーボードショーツ黒29
2013年のパタゴニアのWavefarerBoardShortsです。
カラーはブラック、サイズは29になります。
スイムパンツとしても使用可能で、インナーメッシュの付かないのも嬉しいディテールです。
着用感なく非常に綺麗な印象です。
表記サイズ
29
実寸サイズ
ウエスト75cm/29.5インチ
レングス（股下）25cm
柄・デザイン...無地
2013年のパタゴニアのWavefarerBoardShortsです。
カラーはブラック、サイズは29になります。
スイムパンツとしても使用可能で、インナーメッシュの付かないのも嬉しいディテールです。
着用感なく非常に綺麗な印象です。
表記サイズ
29
実寸サイズ
ウエスト75cm/29.5インチ
レングス（股下）25cm
柄・デザイン...無地
商品の説明
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