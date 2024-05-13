パタゴニア メンズ ウェーブフェアラー ボードショーツ ブラック 29 黒

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商品の詳細

2013年パタゴニアメンズフェーブフェアラーボードショーツ黒29



2013年のパタゴニアのWavefarerBoardShortsです。

カラーはブラック、サイズは29になります。

スイムパンツとしても使用可能で、インナーメッシュの付かないのも嬉しいディテールです。

着用感なく非常に綺麗な印象です。



表記サイズ

29



実寸サイズ

ウエスト75cm/29.5インチ

レングス（股下）25cm



柄・デザイン...無地