新作モデル　ストリート系防寒アウター2XL

商品の詳細

サイズ表記単位：CM採寸に個人差があり1-2cm誤差があると思います！



▲【カラー】グリーン

▲【素材】 ポリエステル

▲【セット内容】ジャケット

▲【サイズ】



2XL着丈69〜75cm バスト146cm 肩幅63cm 袖丈63cm



今年新作の中綿ダウンです！

ストリートが好きな人は是非^^



他のサイズもありますか？

など、気になることがあればコメントください！



仕事柄出張が多いので1週間ちょっとは時間かかりますが、そこだけはご了承くださいませ。



《新品未使用》で《数量限定》です！

早い者勝ちなので無くなり次第終了します！



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