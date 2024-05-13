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新作モデル ストリート系防寒アウター2XL
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￥46355税込
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商品の詳細
▲【カラー】グリーン
▲【素材】 ポリエステル
▲【セット内容】ジャケット
▲【サイズ】
2XL着丈69〜75cm バスト146cm 肩幅63cm 袖丈63cm
今年新作の中綿ダウンです！
ストリートが好きな人は是非^^
他のサイズもありますか？
など、気になることがあればコメントください！
仕事柄出張が多いので1週間ちょっとは時間かかりますが、そこだけはご了承くださいませ。
《新品未使用》で《数量限定》です！
早い者勝ちなので無くなり次第終了します！
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商品の説明
新作モデル ストリート系防寒アウター2XL オリジナル www.coopetarrazu.com
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