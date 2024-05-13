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TECH WINDBREAKER PANTS GORE-TEX INFINIUM

ダイワピアサーティンナイン

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TECH WINDBREAKER PANTS GORE-TEX INFINIUM
TECH WINDBREAKER PANTS GORE-TEX INFINIUM
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商品の詳細

サイズL
ネイビー

サイズ:L
カラー:ネイビー
ウエスト86cm～、レングス73cm、ワタリ40cm、裾幅15cm

・GORE-TEXINFINIUM™ファブリクス採用
・持続的な表面撥水(弱い雨を弾く)
・優れた防風性(強風も暴風であってもしっかり遮断)

ウィンドブレーカージャケットとセットアップで着用できるトラックパンツです。サイドポケット、裾に調整用のジッパーを配し、着脱が容易にできる仕様となっております。バックはベンチレーション機能を持つバックポケットをデザインいたしました。メッシュライニング仕様のため、ドライな着用感もポイントです。

表地POLYESTER100%
裏地POLYESTER100%

商品の説明

TECH WINDBREAKER PANTS GORE-TEX INFINIUM
TECH WINDBREAKER PANTS GORE-TEX INFINIUM™ | DAIWA PIER39(ダイワ ...

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TECH WINDBREAKER PANTS　テックウィンドブレーカーパンツ/DAIWA PIER39(ダイワ ピア39)

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