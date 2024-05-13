TECH WINDBREAKER PANTS GORE-TEX INFINIUM

商品の詳細

サイズL

ネイビー



サイズ:L

カラー:ネイビー

ウエスト86cm～、レングス73cm、ワタリ40cm、裾幅15cm



・GORE-TEXINFINIUM™ファブリクス採用

・持続的な表面撥水(弱い雨を弾く)

・優れた防風性(強風も暴風であってもしっかり遮断)



ウィンドブレーカージャケットとセットアップで着用できるトラックパンツです。サイドポケット、裾に調整用のジッパーを配し、着脱が容易にできる仕様となっております。バックはベンチレーション機能を持つバックポケットをデザインいたしました。メッシュライニング仕様のため、ドライな着用感もポイントです。



表地POLYESTER100%

裏地POLYESTER100%