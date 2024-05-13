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Carhartt 胸ポケット 半袖Tシャツ カーハート ベージュ
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商品の詳細
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#古着屋_rooom
︎︎︎︎︎︎☑︎ブランド
Carharttカーハート
︎︎︎︎︎︎☑︎カラー
ベージュ
︎︎︎︎︎︎☑︎素材
︎︎︎
コットン100％
︎︎︎︎︎︎☑︎サイズ
メンズXL
︎︎︎︎︎︎☑︎平置き実寸
着丈 約72cm
身幅 約65cm
肩幅 約59cm
袖丈 約25cm
︎︎︎︎︎︎☑︎コンディション
古着特有の使用感、および背面襟元にインクが付いていますがその他特に目立った傷汚れはありません。
●注意●
お使いのモニター環境によって多少の色味の差異が生じる場合もございますがご了承ください。
HH1154
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︎︎︎︎︎︎☑︎ブランド
Carharttカーハート
︎︎︎︎︎︎☑︎カラー
ベージュ
︎︎︎︎︎︎☑︎素材
︎︎︎
コットン100％
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メンズXL
︎︎︎︎︎︎☑︎平置き実寸
着丈 約72cm
身幅 約65cm
肩幅 約59cm
袖丈 約25cm
︎︎︎︎︎︎☑︎コンディション
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HH1154
商品の説明
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