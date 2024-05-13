NEEDLES トラックパンツ ストレート マルーン Sサイズ

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



NEEDLES21fwのトラックパンツになります。

目立った汚れはなく、着用感はあまり感じられません。

サイズは以下に記載しましたが、173cm標準体型でややゆったり履ける、といった感じでした。



◯サイズ(表記S)

・実寸

前股上 32cm

ワタリ 32cm

裾幅 24cm

股下 72cm



質問等お待ちしております。



ニードルス NEEDLESトラックパンツ