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NEEDLES トラックパンツ ストレート マルーン Sサイズ
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
NEEDLES21fwのトラックパンツになります。
目立った汚れはなく、着用感はあまり感じられません。
サイズは以下に記載しましたが、173cm標準体型でややゆったり履ける、といった感じでした。
◯サイズ(表記S)
・実寸
前股上 32cm
ワタリ 32cm
裾幅 24cm
股下 72cm
質問等お待ちしております。
ニードルス NEEDLESトラックパンツ
NEEDLES21fwのトラックパンツになります。
目立った汚れはなく、着用感はあまり感じられません。
サイズは以下に記載しましたが、173cm標準体型でややゆったり履ける、といった感じでした。
◯サイズ(表記S)
・実寸
前股上 32cm
ワタリ 32cm
裾幅 24cm
股下 72cm
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ニードルス NEEDLESトラックパンツ
商品の説明
美品】マルーン Needles トラックパンツ ストレート 21aw Sサイズ ...
ストレート S マルーン ニードルス ニードルズ needles 11-
needles ストレートトラックパンツ マルーン S | labiela.com
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Needles トラックパンツ ストレート マルーン カーキ Sサイズ-
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オンラインストア直営店 Needles トラックパンツ ストレート マルーン ...
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