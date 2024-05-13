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NEEDLES トラックパンツ ストレート マルーン Sサイズ

Nspoon

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NEEDLES トラックパンツ ストレート マルーン Sサイズ
NEEDLES トラックパンツ ストレート マルーン Sサイズ
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

NEEDLES21fwのトラックパンツになります。
目立った汚れはなく、着用感はあまり感じられません。
サイズは以下に記載しましたが、173cm標準体型でややゆったり履ける、といった感じでした。

◯サイズ(表記S)
・実寸
前股上　32cm
ワタリ　32cm
裾幅　24cm
股下　72cm

質問等お待ちしております。

ニードルス　NEEDLESトラックパンツ

商品の説明

NEEDLES トラックパンツ ストレート マルーン Sサイズ
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