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ARC’TERYX VEILANCE Node Down Parka

アークテリクスヴェイランス

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ARC’TERYX VEILANCE Node Down Parka
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商品の詳細

ARC’TERYXVEILANCEのNodeDownParkaです。ちょうどお尻まで隠れるので冬場は本当に暖かいです。
2回程度しか着用していないので綺麗な状態です。

色:ブラック
サイズ:XS(通常のS〜Mくらい)

#アークテリクス
#ヴェイランス

商品の説明

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