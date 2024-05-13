DESCENTE PAUSE musou short pants

商品の詳細

デサントポーズのムソウ、ナイロンショートパンツです。

素材 ナイロン（nyron）100%

カラー ダークグレー

表記サイズ L

品番 DLULJG82



定価 13,200円

同時出品しているダークグレーと2色を一昨年、去年と2シーズンは、スタメンで愛用しました。パ○○ニアのナイロンショーツより、大人っぽくて、気に入っておりました。

今年は気分が変わったのか、ナイロンショーツ自体をあまり履かなかったので、出品することに致しました。

1枚残すならダークグレーかな？と思い、すこし値段に差を付けております。



検索に引っかからないので、好きなブランド等をタグ付けさせて戴きます。ご興味のない方に対しては、申し訳ございません。

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