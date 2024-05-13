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00s HECTIC 裏原 極太 グレンチェック ワイド バギーパンツ ハーフ
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商品の詳細
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有難う御座います^-^
☆☆フォロワー様割一律300円引き
※これ以上のお値引き交渉は平等性に欠けるため、お断りしております
当アカウントではコアな90s後期~00sファッションシーン好き、Y2Kにハマる古着をを中心にたくさん出品しております！
#古着屋ぺけぽん
◯アイテム説明
2000年裏原ブランド
Realmadhectic
グレンチェック
ワイドバギーパンツ
ハーフパンツ ショーツ
超ルーズビッグシルエットオーバーサイズ
希少な裏原ブランドヘクティクの極太ショーツ
イケてるアイテムです
◯サイズ
平置き
ウエスト45
股下28
股上36
わたり39
裾幅32
総丈62
素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ
◯カラー
グレー
お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください
◯状態
状態の良好な古着です
☆ご覧頂き有難う御座いました☆
P747
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2000年裏原ブランド
Realmadhectic
グレンチェック
ワイドバギーパンツ
ハーフパンツ ショーツ
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商品の説明
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