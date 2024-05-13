00s HECTIC 裏原 極太 グレンチェック ワイド バギーパンツ ハーフ

商品の詳細

沢山の出品者様の中からご覧頂き

有難う御座います^-^



☆☆フォロワー様割一律300円引き

※これ以上のお値引き交渉は平等性に欠けるため、お断りしております



当アカウントではコアな90s後期~00sファッションシーン好き、Y2Kにハマる古着をを中心にたくさん出品しております！





#古着屋ぺけぽん



◯アイテム説明



2000年裏原ブランド

Realmadhectic

グレンチェック

ワイドバギーパンツ

ハーフパンツ ショーツ



超ルーズビッグシルエットオーバーサイズ

希少な裏原ブランドヘクティクの極太ショーツ

イケてるアイテムです



◯サイズ



平置き



ウエスト45

股下28

股上36

わたり39

裾幅32

総丈62



素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ



◯カラー



グレー



お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください



◯状態



状態の良好な古着です





☆ご覧頂き有難う御座いました☆



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