TEATORA WALLET PANTS RESORT METALLICNAVY

商品の詳細

(公式サイトより引用)



金属の様なメタリック感のあるファブリックを採用したスペシャルエディション。



特殊な光沢感と製品染めによって表現される奥行きのあるシボ感。



光の当たり方、見る角度によって色味や光沢感が様々に見える特殊な風合い。



滑らかさとシャカ感を共存させた独特のタッチ。



着用時のストレスを無くす軽量性。





ウエストはゴムとスピンドルによるイージーパンツ仕様で幅広いサイズに対応。



ヒップや股上にゆとりを持たせた太めのシルエット。



テーパードを強調する事で太さはあるものの上品なボリューム感。



1タックデザイン。



メタリックパッカブルシリーズのトップスとセットアップでの着用が可能。



内部のパッカブルポーチへそのまま収納が可能。







シルエット解説



・ウォレットパンツ：レギュラーテーパードシルエット



・ウォレットパンツオフィス：ナローストレートシルエット



・ウォレットパンツリゾート：ワイドテーパードシルエット



・ウォレットパンツホテル：ワイドストレートシルエット



・ウォレットパンツフォレスト：ワイドバギーシルエット



ウォレットパンツには5種類のシルエットがあります。こちらは「ウォレットパンツリゾート」のページです。



ATTENTION

この商品は製品染めの為、染色の縮みによる風合いが1点1点異なります。また、色の濃淡の違いや色ムラ、多少のファスナー塗装の剥離が生じます。濡れたままの状態で擦れると色移りする恐れがありますので必ず単独で洗って下さい。





新品未使用

サイズ:5



テアトラ