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JEANPAUL GAULTIER ジャンポールゴルチエ　メンズ　袴パンツ

ジャンポールゴルチエ

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JEANPAUL GAULTIER ジャンポールゴルチエ　メンズ　袴パンツ
JEANPAUL GAULTIER ジャンポールゴルチエ　メンズ　袴パンツ
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商品の詳細

ゴルチエ　コレクション　袴パンツ

もう世に出ない20年以上前の希少な当時もの。　

90年代　名作‼︎

20471120、beautybeast、W\u0026LT、vivianwestwood、youjiyamamoto、iseeymiyake、
など好きな方是非‼︎
アーカイブとしても良。

総丈　106
長期保管につきシワ、裾の擦りあります。
古着の理解ある方にお願いします。
175のw82の私が素足で着用して裾若干擦ります。
シルエットは秀逸です‼︎


カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
素材···コットン
シルエット···ワイド
股上···ハイウエスト

商品の説明

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