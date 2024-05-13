- 当日発送
- 送料無料
JEANPAUL GAULTIER ジャンポールゴルチエ メンズ 袴パンツ
- 販売価格 ：
-
￥11180税込
- 獲得ポイント ：
- 594ポイント
サイズ
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ゴルチエ コレクション 袴パンツ
もう世に出ない20年以上前の希少な当時もの。
90年代 名作‼︎
20471120、beautybeast、W\u0026LT、vivianwestwood、youjiyamamoto、iseeymiyake、
など好きな方是非‼︎
アーカイブとしても良。
総丈 106
長期保管につきシワ、裾の擦りあります。
古着の理解ある方にお願いします。
175のw82の私が素足で着用して裾若干擦ります。
シルエットは秀逸です‼︎
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
素材···コットン
シルエット···ワイド
股上···ハイウエスト
もう世に出ない20年以上前の希少な当時もの。
90年代 名作‼︎
20471120、beautybeast、W\u0026LT、vivianwestwood、youjiyamamoto、iseeymiyake、
など好きな方是非‼︎
アーカイブとしても良。
総丈 106
長期保管につきシワ、裾の擦りあります。
古着の理解ある方にお願いします。
175のw82の私が素足で着用して裾若干擦ります。
シルエットは秀逸です‼︎
カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
素材···コットン
シルエット···ワイド
股上···ハイウエスト
商品の説明
未使用 メンズ Jean Paul Gaultier フレアパンツ 袴パンツ - 通販 ...
未使用 メンズ Jean Paul Gaultier フレアパンツ 袴パンツ - 通販 ...
未使用 メンズ Jean Paul Gaultier フレアパンツ 袴パンツ - 通販 ...
C424□名作！JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE□ゴルチェ 袴 パンツ ...
ジャンポールゴルチエ メンズパンツの通販 100点以上 | Jean-Paul ...
C424□名作！JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE□ゴルチェ 袴 パンツ ...
ジャンポールゴルチエ メンズパンツの通販 100点以上 | Jean-Paul ...
Jean Paul GAULTIER 袴パンツ ウール 48 黒 パンツ [東京]
Jean Paul GAULTIER 袴パンツ ウール 48 黒 パンツ [東京]
90s jean paul gaultier HAKAMA SKIRT PANTS ゴルチエ 袴 メンズ ...
未使用 メンズ Jean Paul Gaultier フレアパンツ 袴パンツ - 通販 ...
アーカイブ Jean Paul GAULTIER CLASSIQUE ジャンポールゴルチエ ...
ジャンポールゴルチエ メンズパンツの通販 100点以上 | Jean-Paul ...
未使用 メンズ Jean Paul Gaultier フレアパンツ 袴パンツ - 通販 ...