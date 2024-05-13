JEANPAUL GAULTIER ジャンポールゴルチエ　メンズ　袴パンツ

商品の詳細

ゴルチエ コレクション 袴パンツ



もう世に出ない20年以上前の希少な当時もの。



90年代 名作‼︎



20471120、beautybeast、W\u0026LT、vivianwestwood、youjiyamamoto、iseeymiyake、

など好きな方是非‼︎

アーカイブとしても良。



総丈 106

長期保管につきシワ、裾の擦りあります。

古着の理解ある方にお願いします。

175のw82の私が素足で着用して裾若干擦ります。

シルエットは秀逸です‼︎





カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···コットン

シルエット···ワイド

股上···ハイウエスト