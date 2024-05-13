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種田の足袋　紺　サージ6個ボタン七分ズボン　サイズ大

Cspoon

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種田の足袋　紺　サージ6個ボタン七分ズボン　サイズ大
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着用感はありますが、目立った汚れはありません。

シルエット···ワイド

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商品の説明

種田の足袋　紺　サージ6個ボタン七分ズボン　サイズ大
定番商品｜商品紹介｜東京種田の足袋 製造販売元 磯貝商店
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2023年最新】種田の足袋の人気アイテム - メルカリ
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