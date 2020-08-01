needles カウボーイパンツ

商品の詳細

一年ほど前にセレクトショップで購入しました。



ジャケットと同じく5回ほど着ましたが出品します。



サイズはxsとゴールデンサイズです。



よろしくお願いいたします。



ウエスト 69-81

股上 36

股下 68