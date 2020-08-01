needles カウボーイパンツ

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ニードルス

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商品の詳細

一年ほど前にセレクトショップで購入しました。

ジャケットと同じく5回ほど着ましたが出品します。

サイズはxsとゴールデンサイズです。

よろしくお願いいたします。

ウエスト　69-81
股上　36
股下　68

商品の説明

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