【美品】ARC’TERYX 　アークテリクス　 長袖シャツ　チェック柄　S

商品の詳細

【商品説明】

ARC’TERYX アークテリクス

長袖チェック柄シャツ



【サイズ】

表記S



平置きサイズ

着丈約67cm

身幅約49cm

肩幅約43cm

袖丈約66cm



【カラー】

モスグリーンブルー 深緑青

チェック柄



【状態】

美品 未使用に近い



家族が購入したもののサイズが合わず、試着のみで着用することなく保管しておりました。

傷汚れなく綺麗な状態ですが、自宅保管しておりましたので、細かい点が気になる方はご遠慮下さい。



どうぞよろしくお願いいたします。