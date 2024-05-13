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【美品】ARC’TERYX 　アークテリクス　 長袖シャツ　チェック柄　S

アークテリクス

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【美品】ARC’TERYX 　アークテリクス　 長袖シャツ　チェック柄　S
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商品の詳細

【商品説明】
ARC’TERYX　アークテリクス　
長袖チェック柄シャツ

【サイズ】
表記S

平置きサイズ
着丈約67cm
身幅約49cm
肩幅約43cm
袖丈約66cm

【カラー】
モスグリーンブルー　　深緑青　
チェック柄

【状態】
美品　未使用に近い

家族が購入したもののサイズが合わず、試着のみで着用することなく保管しておりました。
傷汚れなく綺麗な状態ですが、自宅保管しておりましたので、細かい点が気になる方はご遠慮下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。

商品の説明

【美品】ARC’TERYX 　アークテリクス　 長袖シャツ　チェック柄　S
Arc'teryx/アークテリクス/Riel Shirt/チェックシャツ/S | フリマアプリ ラクマ

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