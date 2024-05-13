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【美品】ARC’TERYX アークテリクス 長袖シャツ チェック柄 S
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￥5280税込
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商品の詳細
ARC’TERYX アークテリクス
長袖チェック柄シャツ
【サイズ】
表記S
平置きサイズ
着丈約67cm
身幅約49cm
肩幅約43cm
袖丈約66cm
【カラー】
モスグリーンブルー 深緑青
チェック柄
【状態】
美品 未使用に近い
家族が購入したもののサイズが合わず、試着のみで着用することなく保管しておりました。
傷汚れなく綺麗な状態ですが、自宅保管しておりましたので、細かい点が気になる方はご遠慮下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
商品の説明
Arc'teryx/アークテリクス/Riel Shirt/チェックシャツ/S | フリマアプリ ラクマ
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