カーハート　ワークパンツ　紺

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商品の詳細

カーハートのワークパンツ

色は紺色

サイズは35インチ程度です。



ウエスト88センチ

股下82センチ

裾幅23センチ



古着では人気のあるカーハートです。

宜しくお願いします。