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ニードルス トラックパンツ ピンク needles Sサイズ
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￥6300税込
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商品の詳細
シルエット···ストレート
Sサイズ
168cmで履いていましたが腰より上目に履いて丁度良かったです。
使用回数は10回ほどです。
目立った傷や汚れはありませんが中古品ということをご理解してご購入下さい。
商品の説明
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