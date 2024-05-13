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ニードルス　トラックパンツ　ピンク　needles Sサイズ

ニードルス

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商品の詳細

パンツ丈···フルレングス
シルエット···ストレート

Sサイズ

168cmで履いていましたが腰より上目に履いて丁度良かったです。

使用回数は10回ほどです。

目立った傷や汚れはありませんが中古品ということをご理解してご購入下さい。

商品の説明

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