ディッキーズ　チノパン

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ディッキーズ

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商品の詳細

ディッキーズのチノパンです。
定番でカッコいいです。
サイズ間違えて購入してしまいました…
新品未使用ですが神経質な方はご遠慮ください。
ライトブラウンです。
32インチです。

ディッキーズ
Dickies
チノパン

商品の説明

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