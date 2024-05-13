【希少】3D kozaburo フレアデニム　グランジ　Y2K 70s.90s

商品の詳細

カラー···ブルー



シルエット···フレア/ベルボトム/ブーツカット



デニムカラー/デザイン···ライトブルー

【採寸】

ウエスト40.5

渡幅27

裾幅25

股上25

股下77



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