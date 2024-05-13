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【希少】3D kozaburo フレアデニム グランジ Y2K 70s.90s
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￥1850税込
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商品の詳細
カラー···ブルー
シルエット···フレア/ベルボトム/ブーツカット
デニムカラー/デザイン···ライトブルー
【採寸】
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渡幅27
裾幅25
股上25
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商品の説明
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