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【希少】3D kozaburo フレアデニム　グランジ　Y2K 70s.90s

パープルアンドイエロー

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【希少】3D kozaburo フレアデニム　グランジ　Y2K 70s.90s
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商品の詳細

カラー···ブルー

シルエット···フレア/ベルボトム/ブーツカット

デニムカラー/デザイン···ライトブルー
【採寸】
ウエスト40.5
渡幅27
裾幅25
股上25
股下77

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商品の説明

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