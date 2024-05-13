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即完！BAPE × HERON PRESTON MIX 1ST CAMO
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￥11224税込
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商品の詳細
BAPE×HERONPRESTON
ベイプ／ヘロンプレストン
MIX1STCAMOSWEATPANTS
サイズ：M
定価：31,900円
BAPE×HERONPRESTON
即完売したスペシャルコラボスウェットパンツです！
伝説的な人気を誇るエイプ／ベイプと世界的人気を誇るヘロンプレストンのアイテムは、海外ストリート•ラグジュアリーシーンにおいても注目度の高い1着のため、発売と同時に即完売し話題となりましたが、Instagramで海外セレブ系•モデル•アーティスト等の着用もあり更に人気が加熱しているアイテムです。
サイズMです。私（身長173cm•体重65kg）着用で、ゆったりと余裕のあるサイズ感です。
ほぼコレクションとして保管しており、着用回数も外出で2回しかないため状態は良好です。
APEのシャークなどのアイテムよりも更にレア度が高いアイテムのため、お探しの方はぜひこの機会にいかがでしょうか。
コレクション整理中につき出品致します。
●サイズ：タグ表記Ｍサイズ
【実寸】
ウエスト：76cm（ウエストゴム調節可能）
ヒップ：100cm
股上：33cm
股下：77cm
裾幅：13cm（リブゴム調節可能）
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
supreme／シュプリーム／stussy／ステューシー／abathingape／アベイシングエイプ／BAPE／ベイプ／HUMANMADE／ヒューマンメイド／NIKE／ナイキ／adidas／アディダス／champion／チャンピオン／WACKOMARIA／ワコマリア／THENORTHFACE／ノースフェイス／NEIGHBORHOOD／ネイバーフッド／WINDANDSEA／ウィンダンシー／WTAPS／ダブルタップス／HARLEY-DAVIDSON／ハーレーダビットソン／NUMBER(N)INE／ナンバーナイン／Levi’s／リーバイス／LEE／リー
ベイプ／ヘロンプレストン
MIX1STCAMOSWEATPANTS
サイズ：M
定価：31,900円
BAPE×HERONPRESTON
即完売したスペシャルコラボスウェットパンツです！
伝説的な人気を誇るエイプ／ベイプと世界的人気を誇るヘロンプレストンのアイテムは、海外ストリート•ラグジュアリーシーンにおいても注目度の高い1着のため、発売と同時に即完売し話題となりましたが、Instagramで海外セレブ系•モデル•アーティスト等の着用もあり更に人気が加熱しているアイテムです。
サイズMです。私（身長173cm•体重65kg）着用で、ゆったりと余裕のあるサイズ感です。
ほぼコレクションとして保管しており、着用回数も外出で2回しかないため状態は良好です。
APEのシャークなどのアイテムよりも更にレア度が高いアイテムのため、お探しの方はぜひこの機会にいかがでしょうか。
コレクション整理中につき出品致します。
●サイズ：タグ表記Ｍサイズ
【実寸】
ウエスト：76cm（ウエストゴム調節可能）
ヒップ：100cm
股上：33cm
股下：77cm
裾幅：13cm（リブゴム調節可能）
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
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商品の説明
BAPE x Heron Preston Mix 1st Camo Shark Zip Hoodie (A BATHING APE ...
【 BAPE X HERON PRESTON 】MIX 1ST CAMO DUCK TRACKER JACKET M
【 BAPE X HERON PRESTON 】MIX 1ST CAMO DUCK TRACKER JACKET M
【 BAPE X HERON PRESTON 】MIX 1ST CAMO SWEAT PANTS
BAPE X HERON PRESTON MIX 1ST CAMO DUCK PAINTER PANTS M
【 BAPE X HERON PRESTON 】MIX 1ST CAMO DUCK TRACKER JACKET M
BAPE X HERON PRESTON MIX 1ST CAMO DUCK PAINTER PANTS M
【 BAPE X HERON PRESTON 】MIX 1ST CAMO DUCK PAINTER PANTS
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【 BAPE X HERON PRESTON 】MIX 1ST CAMO SWEAT PANTS
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