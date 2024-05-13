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アベイシングエイプ

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商品の詳細

BAPE×HERONPRESTON
ベイプ／ヘロンプレストン

MIX1STCAMOSWEATPANTS
サイズ：M

定価：31,900円


BAPE×HERONPRESTON
即完売したスペシャルコラボスウェットパンツです！


伝説的な人気を誇るエイプ／ベイプと世界的人気を誇るヘロンプレストンのアイテムは、海外ストリート•ラグジュアリーシーンにおいても注目度の高い1着のため、発売と同時に即完売し話題となりましたが、Instagramで海外セレブ系•モデル•アーティスト等の着用もあり更に人気が加熱しているアイテムです。


サイズMです。私（身長173cm•体重65kg）着用で、ゆったりと余裕のあるサイズ感です。


ほぼコレクションとして保管しており、着用回数も外出で2回しかないため状態は良好です。



APEのシャークなどのアイテムよりも更にレア度が高いアイテムのため、お探しの方はぜひこの機会にいかがでしょうか。



コレクション整理中につき出品致します。




●サイズ：タグ表記Ｍサイズ

【実寸】
ウエスト：76cm（ウエストゴム調節可能）
ヒップ：100cm
股上：33cm
股下：77cm
裾幅：13cm（リブゴム調節可能）
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



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商品の説明

即完！BAPE × HERON PRESTON MIX 1ST CAMO
BAPE x Heron Preston Mix 1st Camo Shark Zip Hoodie (A BATHING APE ...
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