即完！BAPE × HERON PRESTON MIX 1ST CAMO

商品の詳細

BAPE×HERONPRESTON

ベイプ／ヘロンプレストン



MIX1STCAMOSWEATPANTS

サイズ：M



定価：31,900円





BAPE×HERONPRESTON

即完売したスペシャルコラボスウェットパンツです！





伝説的な人気を誇るエイプ／ベイプと世界的人気を誇るヘロンプレストンのアイテムは、海外ストリート•ラグジュアリーシーンにおいても注目度の高い1着のため、発売と同時に即完売し話題となりましたが、Instagramで海外セレブ系•モデル•アーティスト等の着用もあり更に人気が加熱しているアイテムです。





サイズMです。私（身長173cm•体重65kg）着用で、ゆったりと余裕のあるサイズ感です。





ほぼコレクションとして保管しており、着用回数も外出で2回しかないため状態は良好です。







APEのシャークなどのアイテムよりも更にレア度が高いアイテムのため、お探しの方はぜひこの機会にいかがでしょうか。







コレクション整理中につき出品致します。









●サイズ：タグ表記Ｍサイズ



【実寸】

ウエスト：76cm（ウエストゴム調節可能）

ヒップ：100cm

股上：33cm

股下：77cm

裾幅：13cm（リブゴム調節可能）

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。







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