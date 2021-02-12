チャンピオン The Met リバースウィーブ スウェット パンツ グレー S

商品の詳細

◆商品の状態

新品未使用



◆色

グレー



◆商品タイトル・概要

CHAMPION(チャンピオン)METROPOLITANMUSEUMOFARTNEWYORKREVERSEWEAVESWEATPANTSメトロポリタン美術館ニューヨークリバースウェーブスウェットパンツHEATHERGRAY



裏起毛です。



履き心地、デザインともに最高です。



◆商品説明

SIZE:Sウエスト64cm(ウエストゴム、ドローコード付き)股上26cm股下78cm腿幅27cm裾幅11cm



◆その他

基本、値引き交渉は行っておりません。

フォロ割の100円のみとなります。

フォロー後にその趣旨をコメントにてお願いします。

専用は行っておりません。

交渉中でもご購入頂きました方を優先させて頂きます。

画像はスマホの環境により実物と異なって見える場合がございます。

平日でれば1-2営業日に発送予定ですが、本日発送してくださいなどの要望には乗れないのであらかじめご了承ください。

土日祝はコメントの返信および発送は行っておりません。





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