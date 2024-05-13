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adidas originals トラックパンツ S 値下げ可能
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商品の詳細
adidas
アディダスオリジナルズ
トラックパンツ
170センチ60キロで程よいゆとり
新品に近い状態でフリマでかって、似合わないので試着のみです
size
表記サイズ：S
目安サイズ：S
※あくまで目安ですので参考程度でお考えください
ウエスト：約33cm
総丈：約102cm
股下：約82cm
裾幅：約18cm
adidasoriginals
トラックパンツ
アディダスオリジナルズ
トラックパンツ
170センチ60キロで程よいゆとり
新品に近い状態でフリマでかって、似合わないので試着のみです
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表記サイズ：S
目安サイズ：S
※あくまで目安ですので参考程度でお考えください
ウエスト：約33cm
総丈：約102cm
股下：約82cm
裾幅：約18cm
adidasoriginals
トラックパンツ
商品の説明
アディブレイク トラックパンツ [ADIBREAK TRACK PANTS PB] アディダスオリジナルス / adidas Originals / ジャージ（レディース）
アディカラー クラシックス SST トラックパンツ（ジャージ） / アディダスオリジナルス adidas Originals
美品 アディダス SSTブロックドトラックパンツ スーパースター ジャージ S | フリマアプリ ラクマ
アディカラー SST トラックパンツ（ジャージ) / アディダスオリジナルス adidas Original
美品 アディダス SSTブロックドトラックパンツ スーパースター ジャージ S
アディカラー クラシックス アディブレイク トラックパンツ（ジャージ） / アディダスオリジナルス adidas Originals
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