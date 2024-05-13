adidas originals トラックパンツ　S 値下げ可能

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アディダスオリジナルス

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商品の詳細

adidas
アディダスオリジナルズ
トラックパンツ
170センチ60キロで程よいゆとり
新品に近い状態でフリマでかって、似合わないので試着のみです


size
表記サイズ：S
目安サイズ：S

※あくまで目安ですので参考程度でお考えください

ウエスト：約33cm
総丈：約102cm
股下：約82cm
裾幅：約18cm

adidasoriginals
トラックパンツ

商品の説明

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