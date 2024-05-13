ナイキ ダンクロー レトロ バレリアンブルー

商品の詳細

NIKEDUNKLOWRETROVALERIANBLUE

ナイキダンクローレトロバレリアンブルー



サイズ:メンズ26.0cm

スタイルコード:DD1391-400

5回ほど着用

箱あり



NIKESNKRSにて購入した正規品です。

コレクション整理のため、出品します。



《注意事項》

すり替え防止の為、交換や返品はご遠慮しております。

不明点、要望等あればコメントお願いします。

2点購入していただく場合、1500円の値下げをしますのでお声掛けお願いします。



メインカラー···ホワイト、ブルー

人気モデル···NIKEダンク

スニーカー型···ローカット(Low)