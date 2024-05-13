ナイキ ダンクロー レトロ バレリアンブルー

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商品の詳細

NIKEDUNKLOWRETROVALERIANBLUE
ナイキダンクローレトロバレリアンブルー

サイズ:メンズ26.0cm
スタイルコード:DD1391-400
5回ほど着用
箱あり

NIKESNKRSにて購入した正規品です。
コレクション整理のため、出品します。

《注意事項》
すり替え防止の為、交換や返品はご遠慮しております。
不明点、要望等あればコメントお願いします。
2点購入していただく場合、1500円の値下げをしますのでお声掛けお願いします。

メインカラー···ホワイト、ブルー
人気モデル···NIKEダンク
スニーカー型···ローカット(Low)

商品の説明

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