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HB570 LEVI'S 550 デニムパンツ W36 L34 ジーンズ
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￥2392税込
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商品の詳細
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数ある商品からご覧いただき誠にありがとうございます☆
【送料無料】1品限りとなりますのでお早めに♪
HB570【2003】LEVI'S550テーパードデニムパンツW36L34古着リーバイスジーンズ【130102000022】
こちらはメンズ商品のLEVI'S550テーパードデニムパンツです。
シンプルでどんなファッションにも合わせやすいジーンズです('ч')
ハッシュタグを押すとメンズファッション一覧が見れます(˙◁˙)
#笑福仙台メンズファッションリスト
◉気になる事、ご質問等遠慮なく仰ってください☆
◉各サイズは画像のサイズ表をご確認ください☆
中古商品の為、状態説明には個人差が出てしまいます。サイズ表に載っていない汚れや使用感、匂い等を感じてしまう場合がございますので、完璧を求められる方はご購入をお控えください。
予めご了承くださいm(__)m
◉発送は基本的に匿名配送となります。
◉管理番号HB570
◉出品日10/6
古着レディースメンズヴィンテージビンテージVintage90's80'sゆるダボオーバーサイズ フェミニンデート古着女子古着男子ユニセックス
ビッグシルエットアメカジガーリーフリルGUユニクロレトロストリートルードトレンドオーバーサイズデカロゴナチュラルアートUS古着海外古着総柄
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◉出品日10/6
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ビッグシルエットアメカジガーリーフリルGUユニクロレトロストリートルードトレンドオーバーサイズデカロゴナチュラルアートUS古着海外古着総柄
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商品の説明
LEVI'S】550 ジーンズ デニム ジーパン ワイドテーパード ジッパー ...
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