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Needles ネイビーサルエルパンツ
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￥5280税込
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商品の詳細
購入してから一度も外に履いて出ていない為
かなり美品になっております。
色味は3枚目の写真を参考にしてください。
素材…ポリエステル100%、刺繍部分レーヨン100%
サイズ…M(男性女性共に履きやすいサイズかと思います)
カラー···ネイビー
パンツ丈···フルレングス
股上···サルエル
季節感···春、夏、秋、冬
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