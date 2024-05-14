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Needles ネイビーサルエルパンツ

ニードルス

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商品の詳細

ほぼ未使用です。
購入してから一度も外に履いて出ていない為
かなり美品になっております。
色味は3枚目の写真を参考にしてください。

素材…ポリエステル100%、刺繍部分レーヨン100%
サイズ…M(男性女性共に履きやすいサイズかと思います)
カラー···ネイビー
パンツ丈···フルレングス
股上···サルエル
季節感···春、夏、秋、冬

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商品の説明

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