LVC 1984 リーバイス501

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

LEVI’SVINTAGECLOTHING5011984モデルです。

購入してから2年、週1ペースで着用していました

ので色落ち(ヒゲ)しています。

洗濯は合計５回程度、裾上げしており、シングルステッチです。



生地に関しては、ダメージによる破れもなく

まだまだガシガシ履けると思います。



詳細サイズは写真に載せております。



#アメカジ #501#カジュアル

#メンズ #LVC#リーバイス