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LVC 1984 リーバイス501

リーバイス

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LVC 1984 リーバイス501
LVC 1984 リーバイス501
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商品の詳細

LEVI’SVINTAGECLOTHING5011984モデルです。
購入してから2年、週1ペースで着用していました
ので色落ち(ヒゲ)しています。
洗濯は合計５回程度、裾上げしており、シングルステッチです。

生地に関しては、ダメージによる破れもなく
まだまだガシガシ履けると思います。

詳細サイズは写真に載せております。

#アメカジ　#501#カジュアル
#メンズ　#LVC#リーバイス

商品の説明

LVC 1984 リーバイス501
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