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リーバイス マグカップ、トートバッグ、ポーチセット
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￥1260税込
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商品の詳細
リーバイスのマグカップ、トートバッグ、ポーチのセットです。
新品未使用
トートバッグは横浜限定のようです。
即購入可能です。
宜しくお願い致します。
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商品の説明
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