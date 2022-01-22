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別注 needles トラックパンツ ナロー

ニードルス

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別注 needles トラックパンツ ナロー
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商品の詳細

ニードルスのフリークスストア別注のトラックパンツです。衣類整理のため、出品致します。サイズは、XSですが男性であれば身長170cmぐらいまで、女性であれば若干大きめで着用可能だと思います。
少しだけ使用感はありますが、目立った汚れや毛羽立ちなどもなくusedとしてはかなり美品だと思います。
あくまでもused、自宅保管品になりますのであらかじめご了承の上ご購入お願い致します。
自宅保管品の為、たたみじわや折じわなどありますことご了承下さい。

カラー...ブラック
パンツ丈...フルレングス
素材...ジャージ
シルエット...スキニー

商品の説明

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