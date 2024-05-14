Rick Owens DRKSHDW Pusher Pant XS

商品の詳細

RickOwensDRKSHDWPusherPantプッシャーサイドボタンワイドパンツブラック



ブランド：リックオウエンスRickOwens

サイズ：XS

ゴールデンサイズのXSサイズとなります。



100%正規品ですので安心してご検討ください。

全て実物の写真となります。



室内で短時間ほぼ着用、殆ど使用してないので試着程度の極美品だと思います。

自宅にてコレクションとして大切に保管していました。

状態良好でかなりレアなアイテムです。

即購入大丈夫です。