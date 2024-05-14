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Rick Owens DRKSHDW Pusher Pant XS
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￥20520税込
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商品の詳細
ブランド：リックオウエンスRickOwens
サイズ：XS
ゴールデンサイズのXSサイズとなります。
100%正規品ですので安心してご検討ください。
全て実物の写真となります。
室内で短時間ほぼ着用、殆ど使用してないので試着程度の極美品だと思います。
自宅にてコレクションとして大切に保管していました。
状態良好でかなりレアなアイテムです。
即購入大丈夫です。
商品の説明
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