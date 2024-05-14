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Rick Owens DRKSHDW Pusher Pant XS

Rspoon

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Rick Owens DRKSHDW Pusher Pant XS
Rick Owens DRKSHDW Pusher Pant XS
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商品の詳細

RickOwensDRKSHDWPusherPantプッシャーサイドボタンワイドパンツブラック

ブランド：リックオウエンスRickOwens
サイズ：XS
ゴールデンサイズのXSサイズとなります。

100%正規品ですので安心してご検討ください。
全て実物の写真となります。

室内で短時間ほぼ着用、殆ど使用してないので試着程度の極美品だと思います。
自宅にてコレクションとして大切に保管していました。
状態良好でかなりレアなアイテムです。
即購入大丈夫です。

商品の説明

Rick Owens DRKSHDW Pusher Pant XS
Rick Owens DRKSHDW Pusher Pant XS-

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RICK OWENS DRKSHDW Pusher Pant-xs - ワークパンツ/カーゴパンツ

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