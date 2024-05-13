キスオンザグリーン ゴルフ 中綿ブルゾン ジャケット タータンチェック

商品の詳細

◆【超美品】

▪KISSONTHEGREEN

キスオンザグリーン

▪レディースゴルフ中綿ダウンブルゾンジャケットタータンチェックサイズ2



カラー...レッド

種類...ブルゾン

サイズ...M

丈...長袖



▪サイズ表記…2

▪平置き実寸…

肩幅38

身幅47

袖丈62

着丈55cm



▪素材…表地裏地中綿=ポリエステル100%

リブ部分=ポリエステル95%

ポリウレタン5%



▪センターダブルジップ

▪サイドポケット×2

▪左袖、ブランドロゴ刺繍あり



☆女性ゴルファーに人気のブランド、「キスオンザグリーン」のブルゾン、軽くて暖かい中綿入りで保温性も抜群



☆レッド×グリーンのタータンチェック柄に、胸元と背中にレースのリボンテープを施したデザインが激カワイイ、オシャレゴルフ女子にピッタリなポイント♪



☆センターはWジップで着脱もスムーズな上、袖下から脇下サイドがリブ素材に切り替えてあり、ストレッチ性もあるため動きやすい点もプレーしやすくゴルファーには嬉しい仕様❣️



☆左袖には金糸で王冠のブランドロゴ刺繍あり



☆室内で試着程度しか使用していないのでまだかなり綺麗な極美品



♦出品物は全て即購入、無言購入OKです。もちろん値段交渉、おまとめ割引相談も大歓迎。こちらからは必ずご返答しますのでお気軽にコメント下さい



♣他にも、23区ゴルフ、FILAGOLF、ミエコウエサコ、ルコックスポルティフ、などのゴルフアイテムを出品中↓↓

#クラレゴルフウェア



#キスオンザグリーン

#kissonthegreen

#中綿ブルゾン

#レディースゴルフウェア