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キスオンザグリーン ゴルフ 中綿ブルゾン ジャケット タータンチェック

キスオンザグリーン

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販売価格 ：

1591税込

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キスオンザグリーン ゴルフ 中綿ブルゾン ジャケット タータンチェック
キスオンザグリーン ゴルフ 中綿ブルゾン ジャケット タータンチェック
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

◆【超美品】
▪KISSONTHEGREEN
キスオンザグリーン
▪レディースゴルフ中綿ダウンブルゾンジャケットタータンチェックサイズ2

カラー...レッド
種類...ブルゾン
サイズ...M
丈...長袖

▪サイズ表記…2
▪平置き実寸…
肩幅38
身幅47
袖丈62
着丈55cm

▪素材…表地裏地中綿=ポリエステル100%
リブ部分=ポリエステル95%
ポリウレタン5%

▪センターダブルジップ
▪サイドポケット×2
▪左袖、ブランドロゴ刺繍あり

☆女性ゴルファーに人気のブランド、「キスオンザグリーン」のブルゾン、軽くて暖かい中綿入りで保温性も抜群

☆レッド×グリーンのタータンチェック柄に、胸元と背中にレースのリボンテープを施したデザインが激カワイイ、オシャレゴルフ女子にピッタリなポイント♪

☆センターはWジップで着脱もスムーズな上、袖下から脇下サイドがリブ素材に切り替えてあり、ストレッチ性もあるため動きやすい点もプレーしやすくゴルファーには嬉しい仕様❣️

☆左袖には金糸で王冠のブランドロゴ刺繍あり

☆室内で試着程度しか使用していないのでまだかなり綺麗な極美品

♦出品物は全て即購入、無言購入OKです。もちろん値段交渉、おまとめ割引相談も大歓迎。こちらからは必ずご返答しますのでお気軽にコメント下さい

♣他にも、23区ゴルフ、FILAGOLF、ミエコウエサコ、ルコックスポルティフ、などのゴルフアイテムを出品中↓↓
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商品の説明

キスオンザグリーン ゴルフ 中綿ブルゾン ジャケット タータンチェック
KISS ON THE GREEN キスオンザグリーン 中綿ジップジャケット チェック柄 ホワイト系 サイズ：2 ランク：B 【中古】ゴルフウェア

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