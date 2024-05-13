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キスオンザグリーン ゴルフ 中綿ブルゾン ジャケット タータンチェック
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商品の詳細
◆【超美品】
▪KISSONTHEGREEN
キスオンザグリーン
▪レディースゴルフ中綿ダウンブルゾンジャケットタータンチェックサイズ2
カラー...レッド
種類...ブルゾン
サイズ...M
丈...長袖
▪サイズ表記…2
▪平置き実寸…
肩幅38
身幅47
袖丈62
着丈55cm
▪素材…表地裏地中綿=ポリエステル100%
リブ部分=ポリエステル95%
ポリウレタン5%
▪センターダブルジップ
▪サイドポケット×2
▪左袖、ブランドロゴ刺繍あり
☆女性ゴルファーに人気のブランド、「キスオンザグリーン」のブルゾン、軽くて暖かい中綿入りで保温性も抜群
☆レッド×グリーンのタータンチェック柄に、胸元と背中にレースのリボンテープを施したデザインが激カワイイ、オシャレゴルフ女子にピッタリなポイント♪
☆センターはWジップで着脱もスムーズな上、袖下から脇下サイドがリブ素材に切り替えてあり、ストレッチ性もあるため動きやすい点もプレーしやすくゴルファーには嬉しい仕様❣️
☆左袖には金糸で王冠のブランドロゴ刺繍あり
☆室内で試着程度しか使用していないのでまだかなり綺麗な極美品
♦出品物は全て即購入、無言購入OKです。もちろん値段交渉、おまとめ割引相談も大歓迎。こちらからは必ずご返答しますのでお気軽にコメント下さい
♣他にも、23区ゴルフ、FILAGOLF、ミエコウエサコ、ルコックスポルティフ、などのゴルフアイテムを出品中↓↓
#クラレゴルフウェア
#キスオンザグリーン
#kissonthegreen
#中綿ブルゾン
#レディースゴルフウェア
▪KISSONTHEGREEN
キスオンザグリーン
▪レディースゴルフ中綿ダウンブルゾンジャケットタータンチェックサイズ2
カラー...レッド
種類...ブルゾン
サイズ...M
丈...長袖
▪サイズ表記…2
▪平置き実寸…
肩幅38
身幅47
袖丈62
着丈55cm
▪素材…表地裏地中綿=ポリエステル100%
リブ部分=ポリエステル95%
ポリウレタン5%
▪センターダブルジップ
▪サイドポケット×2
▪左袖、ブランドロゴ刺繍あり
☆女性ゴルファーに人気のブランド、「キスオンザグリーン」のブルゾン、軽くて暖かい中綿入りで保温性も抜群
☆レッド×グリーンのタータンチェック柄に、胸元と背中にレースのリボンテープを施したデザインが激カワイイ、オシャレゴルフ女子にピッタリなポイント♪
☆センターはWジップで着脱もスムーズな上、袖下から脇下サイドがリブ素材に切り替えてあり、ストレッチ性もあるため動きやすい点もプレーしやすくゴルファーには嬉しい仕様❣️
☆左袖には金糸で王冠のブランドロゴ刺繍あり
☆室内で試着程度しか使用していないのでまだかなり綺麗な極美品
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商品の説明
KISS ON THE GREEN キスオンザグリーン 中綿ジップジャケット チェック柄 ホワイト系 サイズ：2 ランク：B 【中古】ゴルフウェア
新品 キスオンザグリーン タータンチェック シングルジャケット
KISS ON THE GREEN キスオンザグリーン 中綿 ジップジャケット リボン ...
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