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テーラーメイド 裏起毛ゴルフスカート Sレディースゴルフウェア ダークネイビー
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商品の詳細
テーラーメイド裏起毛 ゴルフスカート Sレディースゴルフウェア ブラック 伸縮速乾素材 秋冬
状態良好汚れなど無くとても綺麗です。
伸縮速乾素材
裏起毛
ポケットは4箇所
色ダークネイビー
サイズ表記S
平置き実寸 ウエスト36.5㎝丈37㎝位でした。
送料無料で発送致します。
他にもゴルフウェアパーリーゲイツマンシングウェアルコックナイキアディダスなど色々出品してます。
種類···スカート
カラー···ダークネイビー
カラー···ブルー
サイズ···S
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伸縮速乾素材
裏起毛
ポケットは4箇所
色ダークネイビー
サイズ表記S
平置き実寸 ウエスト36.5㎝丈37㎝位でした。
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種類···スカート
カラー···ダークネイビー
カラー···ブルー
サイズ···S
商品の説明
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