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【極美品】ニューバランスゴルフ 中綿ベスト レディース ゴルフウェア
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￥1560税込
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商品の詳細
✅アイテム
ニューバランスゴルフ ゴルフウェア中綿ベスト
レディースハイブリッドパデット
newbalancegolf
大人気ニューバランスゴルフの中綿ベストです。
白系のアウターやスカートとの相性抜群♡
秋冬に向けて幅広い季節で活躍するアイテムです♪
■サイズ:1
平置き実寸
着丈:56
身幅:45
肩幅:35.5
■カラー:イエロー 黄色
■素材：表生地(ボア部分、リブ部分、詰物)
ポリエステル100%
裏生地/ナイロン100%
■機能：
NBWINDdefy/耐風性能。熱を逃さない。
ATHLETIC/締めつけすぎず程よくフィット。活発な動きのため身体にそったデザイン。
【LITHERMO(TM)ライトサーモ】
高性能蓄熱中綿
●赤外線を吸収、変換して発熱する効果があります。
●着心地が良く、通風性と保温性に優れています。
●とてもソフトな肌触りです。圧縮性と回復性があります。
■状態:極美品
✅発送方法
・らくらくメルカリ便を利用致します。
(匿名発送・追跡有り・保証有り)
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#古着屋みくろ555
商品の説明
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