【極美品】ニューバランスゴルフ 中綿ベスト レディース ゴルフウェア

商品の詳細

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✅アイテム

ニューバランスゴルフ ゴルフウェア中綿ベスト

レディースハイブリッドパデット

newbalancegolf













大人気ニューバランスゴルフの中綿ベストです。

白系のアウターやスカートとの相性抜群♡



秋冬に向けて幅広い季節で活躍するアイテムです♪















■サイズ:1

平置き実寸

着丈:56

身幅:45

肩幅:35.5



















■カラー:イエロー 黄色















■素材：表生地(ボア部分、リブ部分、詰物)

ポリエステル100%

裏生地/ナイロン100%











■機能：

NBWINDdefy/耐風性能。熱を逃さない。

ATHLETIC/締めつけすぎず程よくフィット。活発な動きのため身体にそったデザイン。

【LITHERMO(TM)ライトサーモ】

高性能蓄熱中綿

●赤外線を吸収、変換して発熱する効果があります。

●着心地が良く、通風性と保温性に優れています。

●とてもソフトな肌触りです。圧縮性と回復性があります。















■状態:極美品























✅発送方法



・らくらくメルカリ便を利用致します。

(匿名発送・追跡有り・保証有り)































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#古着屋みくろ555