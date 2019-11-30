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【極美品】ニューバランスゴルフ 中綿ベスト レディース ゴルフウェア

ニューバランスゴルフ

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【極美品】ニューバランスゴルフ 中綿ベスト レディース ゴルフウェア
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。







✅アイテム
ニューバランスゴルフ　ゴルフウェア中綿ベスト
レディースハイブリッドパデット
newbalancegolf






大人気ニューバランスゴルフの中綿ベストです。
白系のアウターやスカートとの相性抜群♡

秋冬に向けて幅広い季節で活躍するアイテムです♪







■サイズ:1
　平置き実寸
　着丈:56
　身幅:45
　肩幅:35.5









■カラー:イエロー　黄色







■素材：表生地(ボア部分、リブ部分、詰物)
　　　　ポリエステル100%
　　　　裏生地/ナイロン100%





■機能：
NBWINDdefy/耐風性能。熱を逃さない。
ATHLETIC/締めつけすぎず程よくフィット。活発な動きのため身体にそったデザイン。
【LITHERMO(TM)ライトサーモ】
高性能蓄熱中綿
●赤外線を吸収、変換して発熱する効果があります。
●着心地が良く、通風性と保温性に優れています。
●とてもソフトな肌触りです。圧縮性と回復性があります。







■状態:極美品











✅発送方法

・らくらくメルカリ便を利用致します。
(匿名発送・追跡有り・保証有り)




　　　　










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商品の説明

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