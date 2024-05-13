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キャロウェイ ローグMAXドライバー スピーダー エボ７
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￥14640税込
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商品の詳細
種類...ドライバー
利き手...右
シャフト フジクラ スピーダーエボ7
フレックス S
ロフト 10.5°
あまり使っていないので綺麗です。
レンチ…無し
ヘッドカバー…有り
利き手...右
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商品の説明
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