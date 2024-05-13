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キャロウェイ　ローグMAXドライバー　スピーダー エボ７

キャロウェイ

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キャロウェイ　ローグMAXドライバー　スピーダー エボ７
キャロウェイ　ローグMAXドライバー　スピーダー エボ７
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商品の詳細

種類...ドライバー
利き手...右
シャフト　フジクラ　スピーダーエボ7
フレックス　S
ロフト　10.5°
あまり使っていないので綺麗です。

レンチ…無し
ヘッドカバー…有り

商品の説明

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