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EPON エポンゴルフ　AF702 アイアンセット

Isolid

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EPON エポンゴルフ　AF702 アイアンセット
EPON エポンゴルフ　AF702 アイアンセット
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商品の詳細

EPONエポン
AF702アイアン

6I〜PW5本セット
シャフト:N.S.PROMODUS3120-S

カスタムショップにてオーダーしたアイアンです。
クラブの組付けを非常にしっかりされるショップですので、シャフトも重量管理のされた厳選品で組んでいただいています。
（スパイン調整していますのでシャフトロゴの向きはバラバラです）

使用に伴うキズやシャフトロゴの塗装欠けはありますが、大きなダメージはなくまだまだご使用いただけます。

スペック
6I:37.5インチ、D1.8、416.9g、27度
7I:37インチ、D1.8、424.2g、31度
8I:36.5インチ、D1.9、430.7g、35度
9I:36インチ、D2.0、438.0g、39度
PW:35.5インチ、D2.0、2.0、445.1g、44度

中古品ですのでご理解の上ご購入をお願いいたします。

種類···アイアン

利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本
キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)

種類···アイアン

利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本

種類···アイアン

利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本

商品の説明

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