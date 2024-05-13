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EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
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￥15050税込
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商品の詳細
EPONエポン
AF702アイアン
6I〜PW5本セット
シャフト:N.S.PROMODUS3120-S
カスタムショップにてオーダーしたアイアンです。
クラブの組付けを非常にしっかりされるショップですので、シャフトも重量管理のされた厳選品で組んでいただいています。
（スパイン調整していますのでシャフトロゴの向きはバラバラです）
使用に伴うキズやシャフトロゴの塗装欠けはありますが、大きなダメージはなくまだまだご使用いただけます。
スペック
6I:37.5インチ、D1.8、416.9g、27度
7I:37インチ、D1.8、424.2g、31度
8I:36.5インチ、D1.9、430.7g、35度
9I:36インチ、D2.0、438.0g、39度
PW:35.5インチ、D2.0、2.0、445.1g、44度
中古品ですのでご理解の上ご購入をお願いいたします。
種類···アイアン
利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本
キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)
種類···アイアン
利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本
種類···アイアン
利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本
AF702アイアン
6I〜PW5本セット
シャフト:N.S.PROMODUS3120-S
カスタムショップにてオーダーしたアイアンです。
クラブの組付けを非常にしっかりされるショップですので、シャフトも重量管理のされた厳選品で組んでいただいています。
（スパイン調整していますのでシャフトロゴの向きはバラバラです）
使用に伴うキズやシャフトロゴの塗装欠けはありますが、大きなダメージはなくまだまだご使用いただけます。
スペック
6I:37.5インチ、D1.8、416.9g、27度
7I:37インチ、D1.8、424.2g、31度
8I:36.5インチ、D1.9、430.7g、35度
9I:36インチ、D2.0、438.0g、39度
PW:35.5インチ、D2.0、2.0、445.1g、44度
中古品ですのでご理解の上ご購入をお願いいたします。
種類···アイアン
利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本
キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)
種類···アイアン
利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本
種類···アイアン
利き手···右
対象···メンズ
クラブ本数···〜9本
商品の説明
EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
EPON エポンゴルフ AF702 アイアンセット
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