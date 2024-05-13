EPON エポンゴルフ　AF702 アイアンセット

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商品の詳細

EPONエポン

AF702アイアン



6I〜PW5本セット

シャフト:N.S.PROMODUS3120-S



カスタムショップにてオーダーしたアイアンです。

クラブの組付けを非常にしっかりされるショップですので、シャフトも重量管理のされた厳選品で組んでいただいています。

（スパイン調整していますのでシャフトロゴの向きはバラバラです）



使用に伴うキズやシャフトロゴの塗装欠けはありますが、大きなダメージはなくまだまだご使用いただけます。



スペック

6I:37.5インチ、D1.8、416.9g、27度

7I:37インチ、D1.8、424.2g、31度

8I:36.5インチ、D1.9、430.7g、35度

9I:36インチ、D2.0、438.0g、39度

PW:35.5インチ、D2.0、2.0、445.1g、44度



中古品ですのでご理解の上ご購入をお願いいたします。



種類···アイアン



利き手···右

対象···メンズ

クラブ本数···〜9本

キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)



種類···アイアン



利き手···右

対象···メンズ

クラブ本数···〜9本



種類···アイアン



利き手···右

対象···メンズ

クラブ本数···〜9本