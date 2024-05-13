ダンスウィズドラゴン　ノースリーブ　新品

商品の詳細

DanceWithDragonダンスウィズドラゴン



ノースリーブハイネック



シンプルでかっこいいノースリーブハイネック。

右胸にデザインされた存在感のある刺繍のロゴとエナメル素材のデザインは太陽の下で一際目を引きます。

首裏の日焼けを防止してくれるハイネックデザインにUVカット機能付きは嬉しいポイントです。

すばやく汗を吸収し拡散させる優れた速乾機能と紫外線を効果的にブロックするUVカット性能がありワッフル調の立体感のある素材を使用しています。





サイズ：L

カラー：ホワイト

着丈：60.5cm

身幅：47cm



状態：新品未使用タグ付き







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