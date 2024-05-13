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ダンスウィズドラゴン ノースリーブ 新品
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商品の詳細
DanceWithDragonダンスウィズドラゴン
ノースリーブハイネック
シンプルでかっこいいノースリーブハイネック。
右胸にデザインされた存在感のある刺繍のロゴとエナメル素材のデザインは太陽の下で一際目を引きます。
首裏の日焼けを防止してくれるハイネックデザインにUVカット機能付きは嬉しいポイントです。
すばやく汗を吸収し拡散させる優れた速乾機能と紫外線を効果的にブロックするUVカット性能がありワッフル調の立体感のある素材を使用しています。
サイズ：L
カラー：ホワイト
着丈：60.5cm
身幅：47cm
状態：新品未使用タグ付き
#ダンスウィズドラゴン
#DanceWithDragon
#スカル
#MARK\u0026LONA
#レディースゴルフ
#ゴルフウェア
#アウター
ノースリーブハイネック
シンプルでかっこいいノースリーブハイネック。
右胸にデザインされた存在感のある刺繍のロゴとエナメル素材のデザインは太陽の下で一際目を引きます。
首裏の日焼けを防止してくれるハイネックデザインにUVカット機能付きは嬉しいポイントです。
すばやく汗を吸収し拡散させる優れた速乾機能と紫外線を効果的にブロックするUVカット性能がありワッフル調の立体感のある素材を使用しています。
サイズ：L
カラー：ホワイト
着丈：60.5cm
身幅：47cm
状態：新品未使用タグ付き
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商品の説明
Dance With Dragon ダンスウィズドラゴン レディース フェイクポケットノースリーブポロ UVカット機能/吸水速乾/ストレッチ性 D2-114720
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