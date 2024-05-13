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ジャックバニー　ノースリーブ　美品

ジャックバニー

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商品の詳細

ジャックバニー
ノースリーブのモックネックニット

カラー···ピンク
種類···ベスト
サイズ···S

一枚で着用していました。
汚れ等なく美品です。

商品の説明

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