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ジャックバニー ノースリーブ 美品
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商品の詳細
ジャックバニー
ノースリーブのモックネックニット
カラー···ピンク
種類···ベスト
サイズ···S
一枚で着用していました。
汚れ等なく美品です。
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商品の説明
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