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エビス ボディディフェンダー プロテクター
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￥7200税込
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商品の詳細
eb'sBODYDEFENDERXRD®
ボディ・ディフェンダーXRD
衝撃の90%を吸収する素材『XRD®』と『整形型ハードタイプXRD®』2タイプを搭載
•脊椎部に『整形型ハードタイプXRD®』を使用。
•肘部、鎖骨保護のための肩部パッドに『XRD®』を使用。
•肘には固定バンドがありパッドのズレを防ぐ。
•パッドの着脱不可。
定価:26400
サイズ:G-M
レディースサイズ
G-M 身長：155cm−165cm 胸囲：75cm−85cm
G-S 身長：150cm−160cm 胸囲：70cm−80cm
※サイズは目安となります。
モデル年式···20-21モデル
スノボで2、3回使いました
#スノボ #スノーボード #ebs
ボディ・ディフェンダーXRD
衝撃の90%を吸収する素材『XRD®』と『整形型ハードタイプXRD®』2タイプを搭載
•脊椎部に『整形型ハードタイプXRD®』を使用。
•肘部、鎖骨保護のための肩部パッドに『XRD®』を使用。
•肘には固定バンドがありパッドのズレを防ぐ。
•パッドの着脱不可。
定価:26400
サイズ:G-M
レディースサイズ
G-M 身長：155cm−165cm 胸囲：75cm−85cm
G-S 身長：150cm−160cm 胸囲：70cm−80cm
※サイズは目安となります。
モデル年式···20-21モデル
スノボで2、3回使いました
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商品の説明
eb's CHOKI DEFENDER XRD® エビス チョッキ ディフェンダー XRD ...
Amazon | eb's(エビス) スノーボード プロテクター BODY DEFENDER-XRD ...
【予約】23-24 eb's スノーボード ヒッププロテクター 4300110 HIP DEFENDER XRD ウィンタースポーツ お尻 パッド エビス 2023 2024
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eb's HIP DEFENDER LONG XRD エビス ヒップディフェンダー ロング XRD ...
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