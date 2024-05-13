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エビス ボディディフェンダー プロテクター

Wsolid

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エビス ボディディフェンダー プロテクター
エビス ボディディフェンダー プロテクター
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商品の詳細

eb'sBODYDEFENDERXRD®
ボディ・ディフェンダーXRD

衝撃の90%を吸収する素材『XRD®』と『整形型ハードタイプXRD®』2タイプを搭載

•脊椎部に『整形型ハードタイプXRD®』を使用。
•肘部、鎖骨保護のための肩部パッドに『XRD®』を使用。
•肘には固定バンドがありパッドのズレを防ぐ。
•パッドの着脱不可。

定価:26400
サイズ:G-M
レディースサイズ
G-M　身長：155cm−165cm　胸囲：75cm−85cm
G-S　身長：150cm−160cm　胸囲：70cm−80cm
※サイズは目安となります。
モデル年式···20-21モデル
スノボで2、3回使いました

#スノボ　#スノーボード　#ebs

商品の説明

エビス ボディディフェンダー プロテクター
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