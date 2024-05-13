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2023 BURTON バートン メンズ アイオン ステップオン ブーツ26cm

バートン

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商品の詳細

2023BURTON/バートンSTEPONIONステップオン
メンズブーツ熱成型対応
サイズ26.0
¥89.100（税込）
アイオン　ステップオン
2023年に購入後、1回2時間程度の使用です。
インソールは別の製品を使用していたので試着程度です。
札幌BURTONSHOP正規購入品。

商品の説明

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