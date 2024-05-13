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テーラーメイド ステルスプラス kurokage xt 70x
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￥16920税込
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商品の詳細
テーラーメイドステルスプラス10.5度
STEALTHPLUS
日本正規品
シャフト:kurokagext70x
体積:460cc
付属:ヘッドカバー
ソールにスレ等が少しあります。フェイス、クラウンは綺麗です。美品です。
写真でご確認お願いします。
あくまで中古品です。ご理解の上ご購入お願いします。
種類···ドライバー
利き手···右
STEALTHPLUS
日本正規品
シャフト:kurokagext70x
体積:460cc
付属:ヘッドカバー
ソールにスレ等が少しあります。フェイス、クラウンは綺麗です。美品です。
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種類···ドライバー
利き手···右
商品の説明
テーラーメイド ステルスプラス kurokage xt 70x lhee.org
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