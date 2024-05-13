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テーラーメイド ステルスプラス　kurokage xt 70x

テーラーメイド

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テーラーメイド ステルスプラス　kurokage xt 70x
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商品の詳細

テーラーメイドステルスプラス10.5度
　STEALTHPLUS
　日本正規品

シャフト:kurokagext70x
体積:460cc
付属:ヘッドカバー

ソールにスレ等が少しあります。フェイス、クラウンは綺麗です。美品です。
写真でご確認お願いします。
あくまで中古品です。ご理解の上ご購入お願いします。

種類···ドライバー

利き手···右

商品の説明

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